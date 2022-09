John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 05/09/2022 17:34

Na madrugada desta segunda-feira, John Textor foi até as redes sociais para escrever uma mensagem aos torcedores sobre o Museu do Botafogo. O norte-americano, que é dono de 90% da SAF Alvinegra, mostrou empolgação com a construção do local e ressaltou que o museu dará base para contar a história do clube.

"Se você é um dos Escolhidos, vai adorar o Museu Botafogo… os dirigentes do nosso Clube ⁦Botafogo se comprometeram a construir o museu para homenagear nosso legado de campeões, e nos dar a base para contar aos nossos história para o mundo", escreveu John Textor.

Vale lembrar que, no dia 8 de dezembro de 2021, aniversário de 79 anos da fusão do Botafogo Football Club com o Clube de Regatas Botafogo, o presidente Durcesio Mello anunciou o projeto "Museu do Botafogo". O local contará a história do Alvinegro e tem a expectativa de ser inaugurado neste ano, no dia do aniversário de 80 anos da fusão.

"É uma honra ter vocês aqui, ídolos do passado, Carlos Augusto Montenegro, Jorge Braga, várias pessoas ligadas ao Botafogo atual. É um sonho que eu tinha, ligar o Botafogo de uma forma moderna e interativa. Conheço o Ricardo Maciera, que está tocando o projeto, e teremos um Museu fantástico. É Museu que não vai ser só para o torcedor botafoguense, claro que ele é o principal, mas vai atrair torcedores de fora para ver uma das histórias de um dos maiores clubes do mundo. É um dia histórico para mim. Sonhei com isso já muito tempo, antes mesmo de ser candidato, espero abrir as portas daqui a um ano", disse o presidente Durcesio Mello, em 2021, em General Severiano.