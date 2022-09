Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/09/2022 20:20

Rio - Após cinco partidas sem vitória, o Botafogo voltou a conquistar três pontos no Brasileiro. Em entrevista coletiva depois da vitória, o treinador Luís Castro valorizou o resultado obtido diante do Fortaleza e citou o histórico favorável do adversário que vinha de cinco vitórias consecutivas.

"Conseguimos aliar um bom jogo, jogando com uma equipe fora, que vinha ganhando de maneira sucessiva e com um ambiente no estádio muito favorável para eles, apesar do nosso número de adeptos presentes. Fazer 17 arremates em um estádio desses, contra um adversário que tinha vindo em uma sequência ascendente, era extremamente complicado para nós, mas foi possível pelo nosso trabalho. Parabéns aos jogadores por isso. Mas era isso que nós queríamos, aliar o resultado à exibição", disse.

Embora prestigiado pelo acionista majoritário do Botafogo, John Textor, o treinador português vinha sofrendo muitas críticas por conta dos resultados negativos. Novamente, Castro abordou a cobrança por vitórias no clube carioca.

"Eu sei que o futebol é muito resultadista, sei que o nós sofremos muito com a falta de resultados ao longo de nossas épocas e sabia que só trabalhando muito e cultivando o caminho é que poderíamos chegar às vitórias. Se nos desesperássemos, perdêssemos a confiança, isso seria impossível", disse.