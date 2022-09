Gustavo Sauer foi pouco utilizado no Botafogo na atual temporada - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/09/2022 15:40 | Atualizado 04/09/2022 18:32

Rio - O meia-atacante Gustavo Sauer, camisa 10 do Botafogo na temporada, iniciou a fase de transição para poder retornar ao grupo comandado pelo técnico português Luís Castro. A informação foi divulgada pelo clube em boletim médico.

Sauer se recupera de um quadro infeccioso no tornozelo esquerdo, ocasionado semanas após uma artroscopia no local, no mês junho. O jogador voltou a atuar no fim do primeiro turno, mas precisou ser internado e foi afastado dos trabalhos.

O Botafogo mantém postura cautelosa pelo retorno do jogador contratado no início do ano, mas a expectativa é por seu retorno no fim de setembro.

Quem também passa pelo processo de transição são os laterais Carlinhos e Hugo, o atacante Diego Gonçalves e o zagueiro Joel Carli.

O boletim divulgado pelo Alvinegro ainda informa grande baixa no meio-campo. Além de Breno e Kayque, que precisaram de procedimento cirúrgico no joelho, Del Piage, Danilo Barbosa e Patrick de Paula - esse com Paralisia de Bell, lesão facial rara - estão em tratamento.