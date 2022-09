Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/09/2022 20:30 | Atualizado 03/09/2022 20:36

Rio - A lista de desfalques do Botafogo aumentou. Patrick de Paula não foi relacionado para o duelo contra o Fortaleza, às 16h de amanhã (4), na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Brasileirão, por conta de uma paralisia facial parcial.

O problema médico em si não é, necessariamente, o que vai tirar o volante da partida. O tratamento de Patrick demanda remédios considerados pesados e um deles possui uma substância que não é aprovada pela CBF.

Desta forma, o camisa 8 poderia ser reprovado em um eventual teste de antidoping e, assim, levaria uma punição que o afastaria dos gramados — e geraria problemas jurídicos para o Botafogo.

Assim, as partes resolveram tirar Patrick de Paula do jogo para que ele foque na recuperação — e até o tratamento com esta medicação acabar.

O tratamento está avançando e o volante deve retornar aos gramados contra o América-MG, no próximo domingo (11).