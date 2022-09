Reydson, do Botafogo, ao lado de seus empresários no Estádio Nilton Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2022 16:16

Rio - O Botafogo acertou a renovação de contrato do zagueiro Reydson, capitão da equipe sub-20. O defensor, que tem passagem pelo time principal, assinou o novo vínculo com o clube na tarde desta sexta-feira (2) no Estádio Nilton Santos.

Seu antigo contrato com o Alvinegro terminaria em dezembro. Reydson é um dos pilares das categorias de base do clube e o acordo foi divulgado nas redes sociais por seus empresários, que não detalharam a nova validade.

"Prazer em poder ver sua evolução e fazer parte das suas conquistas. Parabéns Reydson, estamos juntos sempre!", escreveu Bruno Moneró, um dos agentes do atleta, no Instagram.

O jogador, de 20 anos, tem 28 partidas na atual temporada e um gol marcado. Reydson também pode atuar como lateral-esquerdo. O atleta chegou a entrar em um jogo do Campeonato Carioca, contra o Audax, no empate em 2 a 2, pelo time principal comandado por Lucio Flávio.