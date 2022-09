Barreto assinou com o RWD Molenbeek por uma temporada - Divulgação/RWD Molenbeek

Publicado 01/09/2022 16:02

Rio - Um dos atletas negociados pelo Botafogo com o RWD Molenbeek, da Bélgica, na segunda janela de transferências, o volante Barreto revelou que seu contrato com o clube belga de John Textor foi assinado de maneira definitiva, fugindo dos moldes anteriores que apontavam vasta lista de empréstimo.

Em entrevista ao portal 'Surgiu', o jogador destacou a felicidade por sua primeira experiência no futebol europeu e revelou diferenças na rotina do Molenbeek em relação ao que vivia no Botafogo.

"Foi uma negociação definida de forma rápida. Recebi algumas propostas de clubes do Brasil, até de equipes da Série A, mas eu tinha esse desejo de atuar na Europa e, quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Assinei contrato de um ano com o Molenbeek, transferência definitiva e com opção de renovar por mais uma temporada. Então, estou muito feliz e motivado", disse.

"Fui recebido de uma forma muito bacana. O clube tem uma boa estrutura e nos dá boas condições de trabalho. Nos treinos eu pude ver que o futebol é um pouco diferente, bem físico e um pouco mais rápido. Tenho trabalhado forte para poder estrear o mais rápido possível. A nossa expectativa é de ajudar a equipe na busca pelos objetivos da temporada, e o principal deles é o acesso para a primeira divisão", completou Barreto.

Além de Barreto, Luís Oyama, Vinícius Lopes, Enio, Rikelmi e Juninho também foram negociados com o clube belga. O acionista da Botafogo SAF, John Textor, também tem maior parte das ações do Molenbeek e as conversas foram facilitadas.