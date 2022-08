Tiquinho Soares, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 30/08/2022 19:08

Rio - O atacante Tiquinho Soares está próximo de fazer sua estreia pelo Botafogo. O camisa nove está na reta final de recuperação de uma lesão muscular, e, inclusive, já treina junto do elenco. O centroavante terá mais alguns dias para se preparar antes do próximo compromisso do Glorioso, contra o Fortaleza, no domingo (04).

Após a liberação de Erison para o Estoril, de Portugal, Tiquinho Soares passou a ser a principal esperança de gols da equipe de Luís Castro. No entanto, o jogador chegou ao Glorioso com uma lesão muscular na perna direita, e precisou realizar tratamento com o DM do clube. Além dele, o treinador português também possui como opção para a posição o reforço Júnior Santos e o jovem Matheus Nascimento.

A expectativa de Luís Castro era de contar com o Tiquinho e Matheus no clássico com o Flamengo, no último domingo (28). No entanto, os jogadores não conseguiram se recuperar a tempo, e os planos acabaram sendo adiados.

Com isto, a tendência é de que a dupla seja relacionada para enfrentar o Fortaleza, no próximo domingo (04), às 16h, no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.