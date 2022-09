Zé Welison é um dos destaques do time do Fortaleza - Divulgação/Fortaleza

Publicado 01/09/2022 17:25

O volante Zé Welison, titular do Fortaleza, destacou a importância do duelo com o Botafogo, no próximo domingo (4), às 16h, no Castelão, pela 25ª rodada do Brasileirão. Será o reencontro do jogador, que passou pelo clube na temporada de 2020 na campanha que culminou no rebaixamento do Glorioso.

De acordo com o volante, 27 anos, o desejo de todos do elenco é sair da zona de desconforto na tabela de classificação e fazer valer o mando de campo.

"Vamos enfrentar uma grande equipe, de alto nível, e que precisa vencer para se recuperar na Série A. Vamos procurar ter atenção máxima durante os noventa minutos para sairmos com um resultado positivo, o que nos ajudará muito na tabela de classificação", disse.

"O apoio da nossa torcida é sempre muito importante. Tenho certeza que o Castelão estará com um grande público para vencermos essa decisão", concluiu.

O Fortaleza conseguiu boa arrancada, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos e ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, três a mais em relação ao Botafogo, que está em 14º.