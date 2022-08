Vinicius Lopes não deslanchou no Glorioso e só fez dois gols - Vítor Silva/Botafogo

Vinicius Lopes não deslanchou no Glorioso e só fez dois gols Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2022 13:30

O Botafogo está perto de encerrar a reformulação do elenco. Depois da chegada de 10 contratações e a saída de seis jogadores, Vinícius Lopes é mais um nome que será emprestado ao RWD Molenbeek, clube belga do dono da SAF alvinegra, John Textor. Os últimos detalhes foram acertados e falta a assinatura do contrato.



Além do atacante, Barreto, Oyama, Ênio, Juninho e Rikelmi foram para o Molenbeek e todos ficarão até junho de 2023, quando a temporada europeia termina. O outro nome emprestado foi Erison, apresentado na terça-feira pelo Estoril, de Portugal.



Além do clube belga da segunda divisão, havia a possibilidade de levar Vinícius Lopes para Portugal, mas a diretoria alvinegra avaliou as situações e entendeu que seria melhor para ele atuar com outros companheiros.



O atacante de 23 anos foi contratado nesta temporada e marcou dois gols em 20 jogos.