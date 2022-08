Patrick de Paula custou 6 milhões de euros aos cofres do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/08/2022 13:11

Rio - Contratação mais cara da história do Botafogo, tendo custado 6 milhões de euros, o volante Patrick de Paula não atua há um mês pelo Glorioso. Vivendo momento de baixa e sendo passado para trás no elenco após chegada de novos reforços, a promessa ex-Palmeiras saiu de peça fundamental e se transformou em coadjuvante no elenco comandado por Luís Castro.

A última partida do Botafogo com a participação de Patrick de Paula foi na 20ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 30 de julho. Na ocasião, o meia foi titular e deixou o gramado na segunda etapa. O Glorioso perdeu por 1 a 0.

Desde então, Luís Castro utilizou o meio-campo base, formado por Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Eduardo. Neste período, o técnico português chegou a escalar Luís Oyama (negociado com o RWD Molenbeek, da Bélgica) e contou com as contratações de Danilo Barbosa e Gabriel Pires, que atuaram nos dois últimos jogos, contra Juventude e Flamengo.

Em março, antes do início da temporada, o Botafogo adquiriu 50% dos direitos econômicos de Patrick de Paula junto ao Palmeiras e o jogador foi a principal contratação da primeira janela de transferências.