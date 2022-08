Erison foi emprestado pelo Botafogo até junho de 2023 - Divulgação/Estoril

Publicado 30/08/2022 14:25 | Atualizado 30/08/2022 15:42

O Estoril, de Portugal, anunciou na tarde desta terça-feira (30) a contratação de Erison. O atacante foi emprestado pelo Botafogo até junho de 2023 para ganhar mais minutos em campo e o clube não deu opção de compra ao fim do vínculo.

No acordo entre as duas diretorias, ficou acertado que o Estoril terá direito a 10% de uma eventual venda futura do jogador. Erison chegou ao Botafogo no início da temporada após se destacar pelo Brasil-RS, na Série B de 2021, e é o artilheiro do time de forma isolada em 2022, com 15 gols.

Com a chegada de novos reforços, como Tiquinho Soares e Júnior Santos, a intenção do departamento de futebol alvinegro é dar mais oportunidades a 'El Toro', que perderia espaço no elenco. A cúpula do Estoril tem ligações com John Textor no Crystal Palace, da Inglaterra, o que facilitou nas conversas.