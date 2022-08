Erison - Vitor Silva / Botafogo

ErisonVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/08/2022 11:31

Rio - Emprestado pelo Botafogo ao Estoril, o atacante Erison não terá opção de compra pelo clube português. De acordo com informações do portal "UOL", o acordo inicial previa o direito por parte da equipe lusitana. No entanto, o Glorioso não tem interesse em negociar em definitivo o "Toro" e acabou vetando a clausula.

Inicialmente, o Estoril pagaria 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Sem opção de compra, o clube português terá direito a um percentual de uma futura venda de Erison. Algo em torno de 10%.

A negociação envolvendo o atacante gerou muita polêmica. Erison, de 23 anos, é considerado o principal destaque do Botafogo na temporada. No entanto, com a chegada de Tiquinho Soares e Júnior Santos, o entendimento foi de que o jogador perderia espaço no elenco.

Com isso, Erison foi emprestado até o meio do ano que vem para ganhar experiência e voltar ao Botafogo. O jogador, de 23 anos, entrou em campo em 34 jogos, fez 15 gols e deu três assistências.