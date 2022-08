Jornalistas analisaram situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro - Foto: Reprodução/SporTV

Jornalistas analisaram situação do Botafogo no Campeonato BrasileiroFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 29/08/2022 15:16

Rio - A política de contratações do Botafogo em 2022 gerou um debate no programa "Seleção SporTV" desta segunda-feira. Após a derrota para o Flamengo no último domingo, no Nilton Santos, o Glorioso viu a diferença para a zona de rebaixamento cair para apenas dois pontos, mesmo em meio a chegada de diversos reforços nas duas janelas de transferências. Para o apresentador André Rizek, não há um jogador para chamar a responsabilidade.

"É muito volume para pouca qualidade. O Botafogo trouxe muitos coadjuvantes. Quem decide, quem é o cara que na hora H vai decidir o jogo? O Jeffinho é o cara que mais se mata em campo, não foge do pau, mas é um jogador que até pouco tempo estava num time pequeno. O Patrick de Paula nem jogando vinha no Palmeiras e foi o maior investimento que o clube fez", opinou Rizek, que teve a fala completada pelo narrador Luiz Carlos Júnior:

"O Botafogo contratou 26 jogadores, mas quem realmente é protagonista? Ele contratou um monte de jogadores, que fizeram uma boa temporada em Portugal. Em vez de 26, você contrataria oito qualificando mais. Ah, teria um elenco curto, tudo bem. Mas você teria um time", disse.

Já para Paulo Vinícius Coelho, o perfil dos jogadores contratados não é o problema, mas sim o processo que precisa ser feito.

"O Botafogo corre riscos porque está remontando o time pela terceira vez no campeonato. Vamos partir pela premissa de que contratou errado: o mercado não oferece tanto, a direção contratou errado. Mas, o erro maior, para mim, é ter que montar e remontar e remontar o time no meio do campeonato", disse PVC, sendo completado por Rizek.

"O Botafogo partiu de um patamar muito baixo, teve lideranças na Série B que naquele momento serviram, mas hoje não tem uma referência técnica, muda muito e acaba não dando uma personalidade ao time. O problema não foi perder para o Flamengo, mas perder em casa do Goiás, do Avaí, empatar com Juventude, Ceará", avaliou.