Júnior Santos deve ser titular no clássico com o FlamengoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 28/08/2022 13:37

Rio - O Botafogo vem passando por um grande problema em seu elenco. Nos últimos tempos, o número de jogadores no departamento médico do clube aumentou bastante, e trouxe preocupação para o técnico Luís Castro. Por conta das lesões, o português foi obrigado a antecipar a estreia do recém-chegado Júnior Santos, que estreou contra o Juventude, na semana passada, e deve ser titular no duelo com o Flamengo, neste domingo (28).

Em sua estreia, apenas três dias após ser apresentado oficialmente, o ex-jogador do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, marcou o primeiro gol do Alvinegro contra o clube de Caxias do Sul. Como estava em atividade, Júnior Santos chegou ao Brasil em boa forma física, e, por isto, foi rapidamente escalado pelo treinador português.

Na posição, Luís Castro não pode contar com Matheus Nascimento e Tiquinho Soares, que estão se recuperando de lesão. Erison também fazia parte desta lista, mas foi negociado com o Estoril, de Portugal, e não atua mais pelo Glorioso nesta temporada. Por conta disso, o treinador promoveu o jovem Daniel Cruz, do Time B.

Júnior Santos deve assumir a titularidade no clássico contra o Flamengo. As equipes se enfrentarão neste domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.