Erison é o artilheiro do Botafogo na temporada, com 15 gols - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/08/2022 10:08 | Atualizado 27/08/2022 10:09

Rio - Um dos destaques recentes da equipe do Botafogo, o atacante Erison recebeu uma proposta de empréstimo do Estoril, de Portugal. Na visão de John Textor e de alguns membros do Departamento de Futebol do Glorioso, a possível transferência para a Europa pode ser benéfica, tanto para o jogador, para seguir evoluindo tecnicamente, quanto para o clube, que terá alívio na folha salarial. A informação é do "LANCE!"

O Estoril busca garantir a contratação do jogador o mais rápido possível, por conta do prazo final da janela de transferências local, que se encerra na próxima quarta-feira (01). Caso a negociação se concretize, o "El Toro" será o oitavo atacante do clube português para esta temporada.



Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o centroavante desperta interesse de equipes da Europa. Recentemente, o técnico Jorge Jesus pediu a contratação do jogador para o Fenerbahçe, da Turquia. No entanto, as conversas não caminharam como esperado pelo treinador português, e o atacante optou por expandir o seu vínculo com o Glorioso.

Erison, que recentemente renovou com o Botafogo até 2025, acabou se lesionando na última semana, e desfalcará a equipe no próximo compromisso da equipe, o clássico com o Flamengo, neste domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.