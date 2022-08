Jeffinho renovou com o Botafogo por mais três temporadas - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 26/08/2022 16:23

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta-feira (26), a contratação em definitivo do atacante Jeffinho. O jogador, de 22 anos, que pertencia ao Resende, estava emprestado ao Glorioso. O novo contrato do jovem com o Glorioso é de três temporadas, com a opção de renovação por mais um ano.

Jeffinho é FOGO

Botafogo e atacante assinam acordo e firmam novo compromisso até 2025

Tamo junto, Jeffinho #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/BEvlDtkWjd — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 26, 2022 Por ter aceitado permanecer no Glorioso, Jeffinho irá receber uma valorização salarial. Para garantir a contratação, o clube carioca desembolsou R$ 1.5 milhão junto ao Resende. A negociação envolveu a compra de 60% dos direitos do atacante pelo Botafogo. Por ter aceitado permanecer no Glorioso, Jeffinho irá receber uma valorização salarial. Para garantir a contratação, o clube carioca desembolsou R$ 1.5 milhão junto ao Resende. A negociação envolveu a compra de 60% dos direitos do atacante pelo Botafogo.

Jeffinho chegou ao Alvinegro para defender o Time B. No entanto, por conta de um grande número de lesões no elenco principal, Luís Castro acabou promovendo o atacante. O jovem se destacou nos treinos, recebeu chances e agradou os torcedores e também à comissão técnica.

Revelado pelo próprio Resende, o atacante passou pelo Gama no ano passado, antes de voltar ao clube do Sul Fluminense no começo do ano. Em 12 jogos pelo Botafogo, Jeffinho fez um gol e deu uma assistência.