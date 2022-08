Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/08/2022 18:30

Rio - Principal contratação da "Era John Textor" e a aquisição mais cara da história do Botafogo, o meia Patrick de Paula não vem demonstrando o futebol esperado. Apesar disso tudo, o jovem recebeu sondagens para deixar o clube carioca. Em entrevista ao canal do jornalista Thiago Franklin, John Textor afirmou que confia no futebol do jogador.

"Não conversei diretamente com ele, não acho que esse seja meu papel como proprietário. Os jogadores sabem que gosto de todos eles, não falamos a mesma língua, mas espero que eles saibam da minha gratidão em tê-los no projeto. Não tenho qualquer dúvida sobre o dinheiro que pagamos pelo Patrick, é um jogador extremamente talentoso, muito único como jogador. Acho que é óbvio que ele está tendo um momento complicado em relação a entregar exatamente o que o treinador quer dele. Ainda tenho muita esperança nele", disse.

O Botafogo desembolsou cerca de R$ 33 milhões para tirar Patrick de Paula do Palmeiras, ficando com 50% dos direitos econômicos, podendo posteriormente adquirir mais 20% por 3,5 milhões de euros (R$ 19,5 milhões pela cotação de quando a transação foi efetuada).

Nascido no Rio, Patrick de Paula, de 21 anos, foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras. O jogador foi contratado pelo Botafogo e até o momento atuou em 17 partidas, fez dois gols e não deu nenhuma assistência.