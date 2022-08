Barreto foi um dos quatro jogadores do Botafogo anunciados pelo RWD Molenbeek - Divulgação/RWD Molenbeek

Barreto foi um dos quatro jogadores do Botafogo anunciados pelo RWD MolenbeekDivulgação/RWD Molenbeek

Publicado 25/08/2022 16:04

RWD Molenbeek, da Bélgica, anunciou nesta quinta-feira (25) a contratação de quatro jogadores do Botafogo. Barreto, Juninho, Ênio e Rikelmi são os primeiros nomes envolvidos em um intercâmbio com um dos clubes do dono da SAF alvinegra, Jhon Textor.



Pelo acordo, o volante de 26 anos, o meia e os dois atacantes, todos com 21, ficarão no RWD Molenbeek por empréstimo até junho de 2023.



Dos quatro jogadores, apenas Barreto fazia parte do elenco principal do Botafogo, mas perdeu espaço com a chegada dos reforços para o segundo semestre. Já Juninho, Ênio e Rikelmi estavam no Time B, que disputou e foi eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-23.



Além deles, Luís Oyama também foi emprestado ao clube belga.