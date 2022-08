Pista de atletismo do Nilton Santos afasta arquibancadas do gramado - Reprodução/Canal Olímpico do Brasil

Publicado 25/08/2022 12:30

Rio - A Confederação Brasileira de Atletismo (CBat) não aprovou a sugestão da Alerj, de evitar o tombamento da pista de atletismo do Nilton Santos e em troca solicitar que o Botafogo arque com a reforma do estádio Célio de Barros, no complexo do Maracanã. O presidente da CBat, Wlamir Campos, detonou a proposta e quer contar com as duas pistas, mas frisou que a entidade não pode ser responsável pela manutenção.

"A CBat não está de acordo com esse encaminhamento e não é avalista disso. Não faz sentido escolher entre dois filhos. Queremos a manutenção da pista do Nilton Santos, a única que poderia receber um Mundial, por exemplo, e queremos o Célio de Barros para o treinamento do dia a dia, Estadual e para receber projetos de formação e sociais. Somos contrários a isso que está colocado. Pode até ser feito, mas a CBat não é avalista disso", protestou em entrevista ao portal "Lance!".

O projeto de lei dos deputados André Ceciliano (PT-RJ) e Chiquinho da Mangueira (Solidariedade-RJ) para o tombamento da pista do Nilton Santos foi retirado de pauta em votação na última quarta-feira. Contudo, ainda haverá audiências públicas para discutir o caso, sendo a primeira delas no dia 14 de setembro.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes se colocou ao lado do Botafogo e não viu problemas na transferência da pista para outro local, para que as arquibancadas do estádio possam ficar mais próximas do gramado.