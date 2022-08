Dirigentes do Botafogo se reuniram com deputados na ALERJ para discutir o projeto de lei que prevê o tombamento da pista de atletismo do Nilton Santos - Reprodução/Twitter AndreCeciliano

Dirigentes do Botafogo se reuniram com deputados na ALERJ para discutir o projeto de lei que prevê o tombamento da pista de atletismo do Nilton SantosReprodução/Twitter AndreCeciliano

Publicado 24/08/2022 16:52

Rio - A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), retirou da pauta de votação o projeto de lei dos deputados André Ceciliano (PT-RJ) e Chiquinho da Mangueira (Solidariedade-RJ), que pedia o tombamento da pista de atletismo do Estádio Nilton Santos. A reunião sobre o assunto foi realizada nesta quarta-feira (24), e contou com a presença dos deputados responsáveis, e de representantes do Botafogo, como o presidente Durcesio Mello.

Para poder retirar o projeto da pauta, os deputados solicitaram que John Textor se comprometesse a reformar o Estádio Célio de Barros, no Complexo do Maracanã, para que os eventos de atletismo fossem realizados neste local. Os representantes do Botafogo se mostraram abertos a negociar, e pretendem cooperar com o poder público.

Me reuni com dirigentes do @Botafogo, além do ex-atleta de atletismo, Robson Caetano. O projeto

que pretendia tombar a pista de atletismo do Engenhão será retirado de pauta e uma audiência pública será convocada para meados de setembro. pic.twitter.com/nkEUVRcQzT — André Ceciliano 133 (@AndreCeciliano) August 24, 2022

Agora, o projeto de lei será discutido em duas audiências públicas envolvendo outras esferas, como a Câmar Municipal, a Secretaria do Estado, e a Assembleia Legislativa. A primeira das audiências está marcada para o dia 14 de setembro.

O Estádio Nilton Santos é um ativo do município do Rio de Janeiro, e está cedido para o Botafogo até o final de 2051. Desde sua chegada ao Glorioso, John Textor vem reclamando constantemente da pista de atletismo, e, por isto, solicitou a autorização para fazer reformas mais profundas, incluindo a retirada da pista.