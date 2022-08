Erison é o artilheiro do Botafogo na temporada, com 15 gols - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/08/2022 16:31

Rio - Centroavante do Botafogo, Erison se recupera de uma lesão no tornozelo direito e é dúvida para o técnico Luís Castro visando o clássico do próximo domingo (28), com o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. A informação é do 'Lance!'.

De acordo com a publicação, o problema sofrido por 'El Toro' não é considerado grave, mas tirou o atleta dos últimos treinamentos no CT Lonier. O jogador voltou a sentir dores no tornozelo no local após a partida contra o Atlético-GO, no dia 13.

O Botafogo vem acelerando o tratamento junto ao Núcleo de Saúde e Performance para poder contar com Erison no clássico. O atacante já marcou 15 gols na temporada e é o artilheiro da equipe.

Com a dúvida quanto sua participação e as certezas dos desfalques de Matheus Nascimento e Tiquinho Soares, também lesionados, Júnior Santos pode ser titular mais uma vez. O jogador recém-contratado do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, marcou em sua estreia no empate em 2 a 2 com o Juventude.