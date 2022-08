Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/08/2022 10:00

Rio - Com uma campanha bastante irregular, o Botafogo ocupa a 14ª colocação na Série A em 2022. A vantagem do Alvinegro para a zona de rebaixamento é de quatro pontos. Porém, o aproveitamento do clube carioca se comparado com o das equipes que disputaram a Primeira Divisão do ano passado colocaria o Glorioso em uma situação ainda mais complicada.

Até o momento, a equipe de Luís Castro tem um aproveitamento de 39.1% dos pontos disputados. Na edição de 2021, uma campanha que mantivesse esse índice até o fim terminaria o ano na 16ª colocação. O Grêmio, rebaixado no limite do Z-4, teve aproveitamento de 37,7%.

O aproveitamento do Botafogo é inclusive inferior ao da campanha do Juventude. O clube gaúcho terminou sua participação na 16ª posição com 40,4% de aproveitamento. Apesar da campanha ruim, o Glorioso tem, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no portal "Infobola", 16% de risco de queda.