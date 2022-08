Vinicius Lopes em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2022 11:42 | Atualizado 22/08/2022 11:45

Rio - O atacante Vinícius Lopes pode estar perto de deixar o Botafogo rumo a um clube europeu. De acordo com o site "Goal.com", o jogador recebeu propostas do RWD Molenbeek, da Bélgica, e do Casa Pia, de Portugal. As duas ofertas são por empréstimo até junho de 2023.

Dono do Botafogo, John Textor também é acionista do RWD Molenbeek, que disputa a segunda divisão da Bélgica, e acredita que Vinícius seria importante para levar o time belga à elite do futebol nacional. No entanto, o Casa Pia tem a preferência do jogador, uma vez que o time já atua pela primeira divisão portuguesa.

O diretor esportivo do Casa Pia, Diogo Boa Alma, é quem conduz as tratativas. Ele conversa diretamente com o Botafogo, que tem o diretor de futebol André Mazzuco à frente do esporte neste momento. O desfecho deve ocorrer nos próximos dias.

Vinícius Lopes, de 23 anos, chegou ao Botafogo em definitivo em janeiro deste ano. O atacante assinou com o Glorioso até dezembro de 2025, mas não é tratado como titular absoluto. Na temporada, ele atuou em 19 jogos e fez dois gols.