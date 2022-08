Rafael em ação pelo Botafogo na partida contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2022 18:36

O empate com o lanterna Juventude, por 2 a 2, no último domingo (21), no Alfredo Jaconi, deixou o Botafogo frustrado, porém se tem um lado bom na partida, foi o retorno de Rafael, após 208 dias sem jogar. Dono da mística camisa 7, o lateral-direito entrou no segundo tempo e atuou por 50 minutos.

Com ele em campo, o Botafogo marcou dois gols e sofreu um. Rafael teve papel importante no primeiro, quando roubou a bola e saiu em velocidade no início da jogada. No entanto, o gol sofrido foi pelo setor direito da defesa, com o jogador errando na marcação, muito pela falta de tempo de bola.

O ritmo de jogo está longe do ideal, mas apesar disso, Rafael mostrou desenvoltura e personalidade ao pedir a bola, ajudando na construção das jogadas e na saída do time para o ataque. A partida foi a primeira do lateral-direito sob o comando do técnico Luís Castro, que o elogiou bastante após o jogo.

"O Rafael estava parado há muito tempo e é evidente que ainda não está nas melhores condições, mas já tem condições mínimas para ir ao jogo. Portanto, são diferentes estágios de evolução em relação a condições físicas do jogador e também em termos de condição para o jogo. Tem, normalmente, questões diferentes, como jogadores que entraram muito mais num jogo do que outros. Mas claro que são jogadores de qualidade e que contamos muito com eles para o futuro".

Com 27 pontos, o Botafogo é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (28), às 18h, o Glorioso encara o Flamengo, no Nilton Santos, pela 24ª rodada da competição. No primeiro turno, venceu por 1 a 0, gol de Erison.