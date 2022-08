Victor Cuesta no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2022 15:43

Rio - Antes com contrato até o fim da atual temporada, Victor Cuesta renovou seu empréstimo com o Botafogo até o fim de 2023 após acordo da diretoria alvinegra com o Internacional. De acordo com o jornalista Alexander Ernst, o aumento do vínculo custou mais R$ 1 milhão aos cofres do clube carioca.

Cuesta foi uma das apostas do Botafogo para o primeiro elenco da era John Textor. Em baixa no Colorado, o agora naturalizado brasileiro reencontrou o caminho das boas atuações e é um dos lideres do plantel comandado por Luís Castro.

No primeiro acordo, o Glorioso já havia desembolsado R$ 1 milhão pelo empréstimo do zagueiro, que tem contrato com o Inter até o fim de 2023 - o clube gaúcho, no entanto, já acenou que não irá renovar e o defensor conta com prestígio no Rio de Janeiro.