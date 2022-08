Bernardo Valim assinou seu contrato profissional com o Botafogo ao lado de Tiano Gomes (E) e André Mazzuco - Divulgação/Botafogo

Publicado 20/08/2022 11:39

Rio - O Botafogo assinou o primeiro contrato profissional do meia Bernardo Valim, da equipe sub-17, na última sexta-feira (19). Destaque do Glorioso nas categorias de base, o jogador acertou novo vínculo até junho de 2025 e teve o acordo celebrado por membros do departamento de futebol do clube.

"A renovação do Bernardo Valim é mais um passo importante neste nosso processo de integração com a Base. É um menino que vem sendo convocado constantemente, desde o Sub-15, e os olhos do nosso departamento de futebol, de forma integrada, nos faz dar uma atenção especial a esse jovem talento", comentou o diretor de futebol André Mazzuco.

Valim tem no currículo o título do Campeonato Carioca Sub-15 de 2021, sendo um dos melhores jogadores da competição. O atleta nascido em 2006 comemorou sua assinatura de contrato com o Alvinegro.

"Sensação de imensa alegria. Estou realizando um sonho, não só de me tornar jogador profissional como de fazer isto por um gigante do futebol brasileiro, que é o Botafogo. Irei buscar corresponder a cada treino e jogo a confiança que o clube me deu", disse o meio-campista.

Na base do time de General Severiano desde 2017, Valim acumula convocações para a Seleção Brasileira e conquistou o Torneio de Montaigu, disputado na França, em abril. Gerente de futebol da base, Tiano Gomes falou sobre a assinatura com uma das joias.

"É uma alegria muito grande para a gente aqui do clube estar assinando o primeiro contrato profissional do Bernardo Valim. Um jogador que está há quase seis anos no Botafogo, com algumas convocações para a Seleção Brasileira. Esperamos que a gente continue desenvolvendo este atleta para que ele chegue no mais alto nível em nossa equipe profissional", afirmou o gestor.