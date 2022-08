Lucas Perri foi apresentado pelo Botafogo e está à disposição do técnico Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/08/2022 20:53

Rio - Último reforço contratado pelo Botafogo na segunda janela de transferências, o goleiro Lucas Perri teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (19). De acordo com o jornalista Matheus Mandy, o arqueiro será relacionado para o compromisso do próximo domingo (21), às 11h, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Lucas Perri chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira, foi apresentado pelo Botafogo nesta sexta e impressionou devido a forma física - vale lembrar que o arqueiro vinha atuando pelo Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta de 24 anos chega para ser uma espécie de sombra do goleiro Gatito Fernández e é avaliado como o nome certo para um projeto das próximas temporadas quanto a passagem de bastão do paraguaio.

Na última semana, o Botafogo negociou Diego Loureiro por empréstimo com o Atlético-GO e, assim, uma vaga foi aberta no elenco. A negociação, a princípio, seria para a temporada de 2023, mas a diretoria alvinegra antecipou o acordo com o São Paulo.