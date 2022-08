John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/08/2022 14:00

Rio - Acionista majoritário do Botafogo e costumeiramente engajado na defesa da SAF do clube carioca, John Textor respondeu as críticas do ex-presidente do clube carioca, Carlos Augusto Montengro, a respeito da montagem do elenco. O norte-americano não quis entrar em troca de farpas com o ex-dirigente, mas ressaltou a confiança no grupo alvinegro.

"Ele é um campeão. Ele ganhou o direito de dizer o que quiser. Não há problema aqui. Ainda assim, estou orgulhoso de nossa equipe e nunca criticaria ninguém que usasse nossa estrela. Compramos o clube em 11 de março e tivemos que montar um time e uma comissão técnica em 30 dias. Feliz que está no passado", afirmou no Twitter.

Campeão brasileiro como presidente no Botafogo em 1995, Montenegro elogiou o processo da SAF, mas fez críticas em relação a montagem do atual elenco alvinegro.

"Há dois anos, eu estava em um comitê, com pessoas tentando ajudar, não deu nada certo. O elenco era até bonzinho, teve cinco treinadores, mas foi um fiasco. Agora, com milhões entrando, a situação é igual, medo de cair, medo disso, medo daquilo. Mostra que não é só dinheiro. Eu acho que eu contrataria melhor com esse dinheiro. Botou R$ 100 milhões, dá para montar um time. Não adianta só pegar garoto de 21, 22, 23 anos para ganhar dinheiro depois. Precisam de jogadores experientes do lado para eles crescerem. As pessoas têm que conhecer e saber", opinou em entrevista ao canal no Youtube "Cara a Tapa, do jornalista Rica Perrone.