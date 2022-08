Victor Cuesta tem contrato com o Botafogo até o fim de 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Victor Cuesta tem contrato com o Botafogo até o fim de 2023Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/08/2022 13:23

Rio - Depois de alguns meses em processo burocrático, o zagueiro Victor Cuesta passará a não contar mais no sistema da CBF como jogador estrangeiro no Botafogo. Foi publicada na última quarta-feira (17) no Diário Oficial da União a concessão de nacionalidade brasileira, por naturalização, ao defensor argentino.

"A COORDENADORA DE PROCESSOS MIGRATÓRIOS, no uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, resolve:



CONCEDER a nacionalidade brasileira, por naturalização, às pessoas abaixo relacionadas, nos termos do Art. 12, II, “a”, da Constituição Federal, e em conformidade com o Art. 65 da Lei nº 13.445/2017, regulamentada pelo Decreto nº 9.199/2017, a fim de que possam gozar dos direitos outorgados pela Constituição e leis do Brasil:

(…)



VICTOR LEANDRO CUESTA – G334624-Y, natural da Argentina, nascido em 19 de novembro de 1988, filho de Victor Guillermo Cuesta e de Diana Maria Comparin, residente no Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 235881.0155160/2021).



As pessoas referidas nesta Portaria deverão comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento, nos termos do Art. 231 do Decreto nº 9.199/2017, que regulamenta a Lei nº 13.445/2017."

Cuesta é o primeiro a passar por tal processo. De contrato renovado com o Botafogo, 'El Patrón' deve enxergar em breve os mesmos passos do compatriota Joel Carli, que vive os mesmo trãmites.