Publicado 17/08/2022 15:58

Rio - A torcida do Botafogo vivencia uma nova era do clube. Desde a chegada de John Textor, o Glorioso iniciou a sua reestruturação, e, nesta janela de transferências, garantiu a contratação de nove reforços para o elenco. No entanto, esbarrou em nomes como Ojeda, James Rodríguez e Zahavi. Em entrevista coletiva após a apresentação de Tiquinho Soares, o diretor de futebol do clube, André Mazzuco, falou sobre a nova realidade do Alvinegro, e sobre a dificuldade do clube na janela de transferências.

"Cada vez mais a gente enfrenta uma realidade nova de expectativas criadas. Encaramos com naturalidade. Optamos por adotar um pouco mais de resiliência nessa janela, senão entramos num ciclo que se torna difícil de acompanhar, porque cada hora é um nome e uma tratativa diferente. Tem algumas negociações que saem e não são aquelas. Optamos por ser resilientes por ter muitas negociações em curso, algumas muito difíceis de ser concluídas. Sobre Ojeda e outras negociações, sempre tem o outro lado. Eu já tive relação com o Olympiakos e entendemos o direito que o clube tem de querer liberar. O primeiro momento você identifica o atleta, vê se o atleta quer vir e depois entra na negociação com o atleta", comentou.

Mazzuco ainda falou sobre um dos principais pedidos da torcida, que é um atacante para atuar pelo lado direito.

"Nosso entendimento é que não temos pontas específicos. Às vezes num sistema o jogador joga mais por um lado ou outro. O extremo tem vantagem dos dois lados. Temos opções hoje com qualidade. Talvez causou um pouco a dúvida maior porque o Ojeda viria e ele faz a direita", disse, antes de completar:

"Mas temos opções para trabalhar nas duas extremidades. Na nossa visão, inclusive do Luís, temos extremos. Depende de com mais quem você joga no meio, por exemplo. É relativo. O impacto maior foi o Ojeda por jogar pela direita. Estaremos atentos nas próximas oportunidades e vamos ver como se comportam", finalizou André Mazzuco.

Ao todo, o Botafogo garantiu a contratação de nove reforços nesta janela de transferências. São eles: Tiquinho Soares, Adryelson, Marçal, Danilo Barbosa, Eduardo, Gabriel Pires, Jacob Mendes, Luis Henrique e Júnior Santos.