Tiquinho Soares é o novo centroavante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/08/2022 15:21

Rio - Novo centroavante do Botafogo, Tiquinho Soares foi apresentado na tarde desta quarta-feira (17) no Estádio Nilton Santos pelo diretor de futebol André Mazzuco. Em entrevista coletiva, o jogador celebrou o acerto e destacou a qualidade do técnico Luís Castro.

"É uma responsabilidade muito grande. Sei o tamanho dessa camisa, os jogadores que atuaram. Estou bastante confiante, muito feliz de representar esse grande clube. Tenho certeza que vai dar tudo certo, focado, a responsabilidade é muito grande", disse Tiquinho.

O novo camisa nove do Glorioso conhece o estilo de jogo do técnico Luís Castro por já ter enfrentado em sua passagem pela Europa. Para o atacante, o casamento tem tudo para dar certo.

"Já tinha atuado antes contra o nosso treinador, as equipes dele são boas. Está fazendo bom trabalho, sabe o que está fazendo, as equipes dele gostam de jogar e ter a bola. Tem tudo para dar certo. Onde posso jogar é onde ele quiser. Estou aqui para ajudar e somar", destacou.

No entanto, o torcedor alvinegro terá de esperar um pouco para ver o novo reforço em campo. Isso porque em sua última partida pelo Olympiacos, Tiqunho Soares foi substituído após sentir um desconforto muscular. André Mazzuco detalhou a situação.

"No último jogo que ele atuou, saiu sentindo uma questão muscular, não mudou nosso trato na negociação, porque é um projeto de médio/longo prazo. É importante frisar que uma das condições do Olympiacos de topar liberar o Tiquinho foi que atuasse por essa partida, mesmo com a negociação já concretizada. O Olympiacos solicitou, infelizmente aconteceu (a lesão). Ele não queria jogar, mas se prontificou a jogar para não correr o risco de o clube não liberar ele. Estamos dando suporte ao Tiquinho, já está tratando, nossa previsão é que esteja apto a jogar em três semanas. Tudo acordado e combinado com todos. Esperamos que evolua bem e nesse prazo esteja apto a atuar conosco. Muito feliz de ter um jogador com o histórico dele e conquistas, é uma contratação marcante para nós. Desejamos muito sucesso e muitos gols. Vamos em frente", disse o diretor de futebol do Botafogo.

O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (21), às 11h, contra o Juventude, fora de casa. A equipe vai em busca da recuperação na competição e ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos.