Lucas Perri - Foto: Tiago Caldas/Náutico

Publicado 16/08/2022 13:16

Rio - Técnico do Náutico, Elano não lidou bem com a negociação do goleiro Lucas Perri nos últimos dias da janela de transferências. O Botafogo, em comum acordo com o São Paulo através de uma cláusula de negociação de direitos econômicos, acertou com o arqueiro até o fim de 2025.

Com isso, o Timbu perdeu a principal peça de seu elenco na Série B do Campeonato Brasileiro. Elano, ex-jogador de Flamengo e Santos, criticou a postura do Glorioso nas tratativas pela aquisição do jovem goleiro de 24 anos.

"Lamento muito o que o Botafogo fez. Poderia ter conduzido isso há dez dias atrás. E não em menos de um dia, faltando horas para fechar a janela", disse, em entrevista ao Fórum Esportivo da Rádio Jornal.

O treinador, que tem uma vitória em quatro jogos no comando do Náutico, destacou a falta de tempo para buscar uma peça na mesma prateleira. O goleiro Jean, ex-Retrô, foi contratado para ajudar na missão de ficar na Série B.