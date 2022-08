Lucas Perri pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Náutico - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/08/2022 13:40

Rio - O goleiro Lucas Perri será o décimo reforço do Botafogo na segunda janela de transferências. Outrora com objetivo de assinar um pré-contrato, o Glorioso conseguiu entrar em acordo com o São Paulo pela liberação imediata do jovem arqueiro de 24 anos e agora se movimenta para regularizar todas as documentações.

Esta segunda-feira (15) marca o encerramento da segunda janela de transferências e, por conta disso, a diretoria do clube carioca corre nos trâmites com São Paulo e Náutico - o goleiro está cedido por empréstimo ao Timbu e quase fez um gol no último fim de semana, na derrota para o Guarani, por 1 a 0, pela 24ª rodada da Série B.

No início das conversas para contar com Perri ainda nesta semana, o Tricolor pediu uma compensação financeira, mas a situação foi contornada pelo Botafogo, que conseguiu alinhar o acordo após oferecer um percentual de direitos econômicos.

Lucas Perri já defendeu o Crystal Palace, clube do empresário John Textor, e assinará vínculo com o Botafogo válido até o fim de 2025.