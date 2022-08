Júnior Santos é mais um nome do Botafogo para a sequência da temporada - Divulgação / Sanfrecce Hiroshima

Publicado 15/08/2022 10:16

O Botafogo anunciou mais oito contratações na semana passada e ainda tem outro nome para apresentar ao torcedor. Júnior Santos, do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, desembarcou na noite de domingo (14) no Rio de Janeiro para assinar o contrato de empréstimo, inicialmente até dezembro, com possibilidade de renovação até junho de 2023.

O atacante de 27 anos já está acertado com o Botafogo, faltando apenas realizar exames médicos e resolver os últimos detalhes para ser anunciado. Com 32 jogos e oito gols nesta temporada, Júnior Santos chega para disputar posição no ataque com Tiquinho Soares, outro que desembarcou neste domingo no Rio.



Inicialmente, o Botafogo só iria contratar um dos dois atacantes, mas viu a possibilidade de reforçar ainda mais o elenco. Tiquinho, que estava no Olympiacos, da Grécia, terá a concorrência de Erison e Matheus Nascimento, além do próprio Júnior Santos.



"Estou muito motivado (de voltar ao Brasil) depois de muito tempo fora. Estou com a expectativa muito boa e tenho certeza de que vai dar tudo certo", disse Tiquinho ao 'Lance!' no desembarque.