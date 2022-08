Luís Castro poderá contar com Victor Sá contra o Atlético-GO - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/08/2022 10:58 | Atualizado 13/08/2022 10:59

Rio - O Botafogo ainda não divulgou oficialmente a lista dos relacionados para enfrentar o Atlético-GO. No entanto, ao que tudo indica, o técnico Luís Castro poderá contar com um reforço especial. A reportagem do Jornal O Dia apurou que o atacante Victor será relacionado para esta partida, depois de dois meses longe dos gramados.

Victor Sá volta aos gramados após dois meses sem jogar Vítor Silva/Botafogo F.R.

O jogador estava se recuperando de um problema que teve na coluna, e tinha a expectativa de retornar contra o Ceará. Porém, acabou ficando de fora por conta de uma substância que foi usada em seu tratamento, e que poderia acabar resultando positivo em um possível exame antidoping. Vale lembrar que a última vez que Victor Sá jogou, foi no dia 13 de junho, na derrota do Botafogo para o Avaí.

Botafogo e Atlético-GO se enfrentarão neste sábado (13), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão.