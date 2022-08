Novo terceiro uniforme do Botafogo aparece na divulgação da loja virtual do clube - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Novo terceiro uniforme do Botafogo aparece na divulgação da loja virtual do clubeVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 12/08/2022 20:01

Rio - O Botafogo lançou, na noite desta sexta-feira (12), aniversário de 118 anos do clube, a sua nova loja virtual. Além da "Botafogo Store", o Glorioso também anunciou, oficialmente, o seu novo terceiro uniforme, e, inclusive, já iniciou a pré-venda do modelo.

Enquanto negocia com a Reebok para assumir a produção dos uniformes para o próximo ano, o Glorioso segue tendo o seu fornecedor de material esportivo próprio. As camisas de jogo estão sendo vendidas no site por R$ 249,90 no modelo infantil, R$ 259,90 no feminino e R$ 279,90 no masculino.

Os sócios-torcedores "Camisa 7" possuem descontos de até 20% na compra dos produtos oficiais. Além disso, a loja online já conta com serviço de entrega internacional, podendo enviar os produtos para qualquer lugar do mundo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Glorioso aprovaram o novo terceiro modelo do clube. Confira algumas reações:

A preta tá sensacional. Todas na verdade! — Luan Paredes (@luanparedes1989) August 12, 2022

A preta ta bem bonita — Humberto (@RayzorCage) August 12, 2022

Peguei toda preta... achei lindas elas... topzeira — ADEMIR (@ADEMIR19276772) August 12, 2022

Além disso, o programa disponibilizará por e-mail um código para garantir o benefício do desconto especial na camisa oficial da temporada. Todos os sócios com pelo menos 6 meses de contrato ativo receberão um cupom de uso único com validade de 6 meses a contar a partir sexta (12/08). O plano Glorioso garante 100% OFF, o Alvinegro 50% OFF e o Preto 30% OFF.