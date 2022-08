John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/08/2022 09:30

Rio - Faltando poucos dias para a fim da janela de transferências, o Botafogo segue em busca de reforços para o segundo semestre. O nome de Tiquinho Soares, do Olympiacos, segue sendo a prioridade. No entanto, de acordo com o "blog do Gentile", do portal "FogãoNet", o clube carioca tem alternativas ao jogador.

No Glorioso existe um otimismo em relação ao acerto, porém, o clube vem mantendo contato por outros jogadores para não ser surpreendido. O entendimento é que o Botafogo precisa contratar um centroavante para a disputa do Brasileirão. Um dos nomes que o clube carioca estaria avaliando como alternativa seria o de Júnior Santos, do Sanfrecce Hiroshima, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande.

O clube carioca tem um acordo com o volante Danilo Barbosa e com o meia Gabriel Pires, que ainda não foram anunciados. Além deles, o Botafogo deseja fechar com um centroavante e com mais um goleiro para finalizar as contratações para o segundo semestre.