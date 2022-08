John Textor celebrando com a torcida do Fogão no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/08/2022 17:31 | Atualizado 10/08/2022 17:33

Rio - Correndo contra o tempo para finalizar mais reforços para a disputa do Brasileiro, o Botafogo finalizou a contratação do volante Danilo Barbosa, que estava no Nice, da França, e do meia Gabriel Pires, que pertence ao Benfica. Os dois jogadores são aguardados nos próximos dias.

Danilo Barbosa vai assinar contrato com o Glorioso até 2025. Ele é aguardado nesta quinta-feira no clube carioca. As informações são da Rádio Tupo. Segundo o jornalista Thiago Franklin, o clube carioca irá pagar 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) por 50% dos direitos econômicos.

Já em relação a Gabriel Pires, o acordo do Botafogo com o Benfica foi por empréstimo. O período do contrato do jogador com o clube carioca ainda não foi definido e não haverá opção de compra. As informações são do portal da "ESPN".

Com os dois jogadores, o Glorioso chega a seis reforços na janela de transferências. O objetivo do clube carioca é contratar ainda mais dois atletas. O prazo limite é no dia 15 deste mês.