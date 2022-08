James Rodriguez é sonho antigo de John Textor - RAUL ARBOLEDA/AFP

James Rodriguez é sonho antigo de John TextorRAUL ARBOLEDA/AFP

Publicado 10/08/2022 14:56

Rio - Um dos grandes alvos do Botafogo nesta janela de transferências, o meia colombiano James Rodríguez está negociando sua rescisão contratual com o Al Rayyan, do Catar, e deu novos passos nos últimos dias. A informação é do jornalista Pipe Sierra.

Aos 31 anos, James é tratado como sonho pessoal do empresário John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo), que já recebeu uma primeira resposta tratando sobre o interesse do jogador em retornar ao futebol europeu.

Caso consiga a rescisão contratual com o clube do Oriente Médio, James Rodríguez poderá negociar com outras equipes por mais tempo, já que será um jogador livre.

O nome do meia colombiano foi ligado ao Monza, da Itália, no mês de julho, mas as tratativas até o momento não avançaram.