John Textor, acionista majoritário do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/08/2022 13:44

Rio - O Botafogo pode dar novos passos nos próximos dias visando à recuperação financeira. O clube apresentou nova proposta à comissão de credores para definir os métodos de pagamento. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

A oferta inicial transfere um percentual mensal para o acordo com os credores, tendo a possibilidade de deságio quanto aos pagamentos à vista.

John Textor e sua gestão vêm seguindo os moldes atuais da lei Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e depositando o percentual obrigatório a cada mês.

O Botafogo, mesmo tendo o investimento milionário do norte-americano, precisa alinhar alguns acordos para aliviar - com projeto longo - as dívidas do clube.