Mateus Vital foi oferecido ao Botafogo - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 08/08/2022 16:56

Rio - Sem espaço no Corinthians, o meio-campista Matheus Vital foi oferecido ao Botafogo. O jogador retornou recentemente de empréstimo ao Panathinaikos, da Grécia, e não tem tido muitas oportunidades com o técnico Vítor Pereira. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

No entanto, além do Botafogo, o jogador, de 24 anos, também foi oferecido ao Valladolid, da Espanha. O clube de Ronaldo Fenômeno possui uma boa relação com a diretoria do clube paulista, e tem conversas mais adiantadas por uma possível transferência do meia em definitivo.

Desde o seu retorno ao Corinthians, em junho deste ano, Matheus Vital tem apenas treinado junto do elenco, e não foi relacionado para nenhuma partida. Cria da base do Vasco da Gama, o meia possui contrato com o Timão até o final de 2023. Em 2018, o clube paulista pagou cerca de R$ 6.8 milhões para adquirir 85% dos direitos econômicos do jogador.

Na sua última temporada pela Panathinaikos, Matheus Vital disputou 40 jogos, marcou três gols e deu apenas uma assistência. Além disso, o meia obteve uma média de 42 minutos em campo por partida disputada.