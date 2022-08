John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/08/2022 16:06

Rio - O Botafogo fez quatro contratações para a segunda janela de transferências e três delas já estrearam: Marçal, Eduardo e Luís Henrique. Adryelson, por sua vez, aguarda oportunidade do técnico Luís Castro. Isso, no entanto, não indica que o trabalho acabou visando a montagem do elenco.

De acordo com o 'ge', em seu podcast sobre o Glorioso, há o desejo da diretoria alvinegra em contratar um jogador 'surpresa' nos últimos dias da janela, que se encerra no próximo dia 15.

No início do ano, dentro do primeiro período para novas contratações, o Botafogo assinou com Tchê Tchê no último dia disponível. O jogador, hoje, é um dos destaques da equipe.

John Textor indicou em entrevistas recentes, a contratação de oito jogadores de nível de Série A de Campeonato Brasileiro para reforçarem o plantel. Danilo Barbosa, volante, e Tiquinho Soares, atacante, têm seus acordo encaminhados. Faltariam dois nomes para fechar o planejamento do acionista majoritário do Botafogo.