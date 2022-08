Luís Castro lamenta tropeço do Botafogo no Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/08/2022 19:33 | Atualizado 06/08/2022 22:01

Rio - O técnico Luís Castro lamentou o tropeço do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Ceará, neste sábado (6), no Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador português alegou que o Alvinegro teve uma "semana complicada" e comentou sobre a desorganização do time carioca no segundo tempo.

"Houve duas parte distintas. Um primeiro tempo bem jogado por ambas as equipes, e um segundo tempo em que nós atiramos muito mais em ação do que racionalidade. Quisemos ganhar o jogo com o coração e desorganizamos por completo, e isso foi fatal para o jogo ter ido mais para o lado do Ceará", relatou Luís Castro, que completou.

"Queríamos muito ganhar o jogo porque iria nos ajudar a estabilizar, mas aconteceu numa semana difícil, em que uma coisa é ter jogadores à disposição durante toda a semana para armar o time e não foi isso que aconteceu. Foi público, fomos afetados por algo que nos desestabilizou durante a semana e isso, aliado à boa equipe do Ceará, criou-nos muitas dificuldades principalmente no segundo tempo", concluiu.

O Botafogo terá uma semana livre pela frente para enfrentar o Atlético-GO, no próximo sábado (13), no Nilton Santos, às 21h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição, o Alvinegro permaneceu na 12ª colocação e somou 25 pontos.