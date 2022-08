Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton SantosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/08/2022 20:20

Rio - O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Campo prometeu denunciar o Botafogo ao Ministério Público caso retire a pista olímpica do Nilton Santos. A possibilidade sugerida pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, não foi bem recebida pela entidade.

"Queremos saber a posição formal do prefeito e o que será feito da pista. Se houver intenção de retirada, vamos ao Ministério Público. Trata-se de um estádio olímpico, com campo de futebol e duas pistas de atletismo, a interna e a externa, de aquecimento e com o mesmo piso. Tudo construído com dinheiro público", diz Wlamir Campo, em entrevista ao jornal 'O Globo'.

"Não são móveis e por isso não faz sentido retirá-los. Este é o melhor e único local no Brasil com condições de receber mundiais por causa das duas pistas deste nível. Falamos de cerca de R$ 20 milhões cada, somente em termos do piso e em valores atuais. Foi nela que Usain Bolt deu o último 'tiro' olímpico", completou.

Entretanto, o Botafogo não apresentou nenhum projeto à prefeitura. Além disso, a CBAt questionou o valor do aluguel do Nilton Santos para o atletismo. Atualmente é de R$ 150 mil por dia.

"Uma coisa é concessão. Outra é mudar o objeto do equipamento público. Em uma comparação simples, é como alugar uma casa com piscina e aterrá-la para estacionar o carro. E, ao deixar o imóvel, o inquilino entregar a casa sem piscina. Textor deve blefar sobre sair do local, já que há nova concessão até 2051", concluiu.