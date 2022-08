Sassá - Divulgação

Publicado 05/08/2022 16:39

Rio - O atacante Sassá deu detalhes de sua saída polêmica do Botafogo, em 2016. Em entrevista ao "Charla Podcast", o jogador explicou os motivos que o levaram a deixar o clube de General Severiano e explicou a frase polêmica em sua apresentação no Cruzeiro, que revoltou os alvinegros.

"Em 2016, eu estava em uma fase muito boa, era artilheiro do campeonato, estava eu, Robinho e Gabriel Jesus. Meu contrato estava para vencer, podia assinar pré-contrato, mas não queria sair do Botafogo. Porque meu filho tinha acabado de nascer e eu gosto para caramba do Botafogo, me criei no clube. Só que eu ganhava x, os caras me ofereceram x. Eu falei “que loucura que vocês estão fazendo, sou artilheiro do campeonato”. Ganhava R$ 2, me ofereceram R$ 2,10. E contrataram dois atacantes ganhando três vezes mais. Falei que “não quero salário exorbitante, mas quero algo que me ajude também, dê um estímulo na vida”. Chegou proposta do Lokomotiv (RUS), eu falei que não precisava me pagar igual a eles, só metade, porque eu não queria ir embora", contou Sassá.

"Ficou aquela guerra, me afastaram. Na época eu tinha 20 anos, era muito imaturo para as coisas que estavam acontecendo. O presidente falou que eu não ia, ia ficar pelo valor x ou seria afastado. Fiquei afastado. Chegou a situação do Cruzeiro, mandou um jogador", continuou.

"Mas na primeira entrevista eu estava com muita raiva da diretoria, porque não queria sair, estava em fase boa, no Rio de Janeiro, perto da minha família. Estava na fase meio boêmia, me perguntaram que em BH não ia poder sair, eu fui falar… Não estou tentando me justificar, aconteceu, não tem como voltar atrás, a palavra já foi dita. Falei “agora é outra coisa, estou em time grande”, mas não queria falar sobre o Botafogo, Deus sabe do meu coração. Por isso a torcida tem esse sentimento de amor e ódio. É uma parada que errei, assumi diversas vezes, me arrependo porque o clube está no meu coração, me formou, devo muito ao Botafogo. Foi coisa que aconteceu, não volta mais, bola para a frente, porque não vai acabar a minha vida por causa disso", explicou o atacante.

Questionado se um dia deseja voltar ao Botafogo, Sassá não escondeu seu carinho pelo Glorioso.

"Sim. Se falar que a torcida não gosta de mim, não está mentindo. Fui um cara muito importante em algumas fase, é um clube que tenho carinho grande e a torcida sabe a admiração e o respeito que tenho", disse.