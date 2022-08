Diego Loureiro foi emprestado pelo Botafogo ao Guarani - Divulgação/Guarani

Diego Loureiro foi emprestado pelo Botafogo ao GuaraniDivulgação/Guarani

Publicado 04/08/2022 16:45

O Botafogo acertou o empréstimo de Diego Loureiro, que já foi anunciado pelo Guarani para a sequência da Série B deste ano. O goleiro de 24 anos ficará no novo clube até o estadual de 2023 e já treina com os novos companheiros.

Titular do Botafogo na arrancada da Série B com Enderson Moreira, Diego Loureiro perdeu espaço em 2022 com o retorno de Gatito após mais de um ano parado. Além disso, sua saída abrirá espaço para a contratação de outro goleiro para o elenco alvinegro.



Com o avanço das negociações, Diego, que tem contrato até 2024, não foi relacionado para as últimas rodadas do Brasileirão. Havia também a possibilidade de ir para o futebol português, o que não aconteceu.



Atualmente, o técnico Luís Castro conta com Gatito, Douglas Borges e Igo Gabriel. A intenção do Botafogo é contratar um jogador jovem para trabalhar a sucessão de Gatito, de 34 anos.