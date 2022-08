Andrew, ex-Botafogo, entrou na mira do Porto - Divulgação/Gil Vicente

Publicado 03/08/2022 18:01

Rio - Cria das categorias de base do Botafogo, o goleiro Andrew, atualmente no Gil Vicente, atraiu o interesse do gigante Porto. De acordo com informações do 'ge', a diretoria alvinegra, por sua vez, observa atentamente a possível movimentação por ainda ter 30% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos

Andrew deixou o Botafogo em 2021 sem atuar pela equipe profissional, e o Glorioso manteve uma parte do passe para liberá-lo sem custos para o Gil Vicente.

O goleiro chegou para o sub-23 do clube português, mas terminou esta temporada com 11 jogos pelo time principal que disputa a Primeira Liga.

A diretoria do Gil Vicente afirma não ter recebido contato de outro clube pelo goleiro, apesar da repercussão da imprensa portuguesa apontar que Andrew é um dos alvos do Porto ao lado de Luiz Júnior, do Famalicão, e Samuel Portugal, do Portimonense.