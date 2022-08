Tiquinho Soares está próximo de se transferir para o Botafogo - Divulgação/Olympiacos

Tiquinho Soares está próximo de se transferir para o BotafogoDivulgação/Olympiacos

Publicado 03/08/2022 16:14 | Atualizado 03/08/2022 16:47

Rio - O Botafogo vive a expectativa de fechar rapidamente a contratação do atacante Tiquinho Soares, do Olympiacos. No entanto, o clube grego tenta, ao máximo, segurar o jogador para que atue, ao menos, nos dois compromissos da equipe pela fase preliminar da Liga Europa. A informação é do portal grego "SporTime".

O primeiro jogo do Olympiacos com o Slovan Bratislava, da Eslováquia, está marcado para esta quinta-feira (04), na casa do clube grego. A partida de volta será disputada uma semana depois, no dia 11.

Ainda segundo o jornal, a intenção do atacante é de se transferir logo após o duelo de ida, que seria a sua despedida do clube grego. No entanto, o Olympiacos segue tentando convencer o brasileiro, de 32 anos, a jogar a partida de volta.

No entanto, o Botafogo se preocupa com o fechamento da janela de transferências internacionais, que será no dia 15 de agosto, quatro dias após o segundo jogo da fase preliminar da Liga Europa. Caso Tiquinho dispute a segunda partida, o Glorioso teme perder o jogador para outra equipe, ou que, até mesmo, o Olympiacos convença o atacante a ficar. Vale lembrar que o Alvinegro chegou a negociar com Zahavi por cerca de três meses, e a negociação acabou não se concretizando.

Porém, ao que tudo indica, a situação de Tiquinho Soares será diferente. O jogador já acertou todos os detalhes contratuais com a diretoria do Botafogo, e deseja a transferência para o clube de General Severiano.