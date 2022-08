John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/08/2022 21:09

Rio - O goleiro Diego Loureiro acertou o contrato por empréstimo com o Guarani até o fim do Campeonato Paulista de 2023. O jogador, de 24 anos, deve se apresentar nesta quarta-feira (3) para realizar exames médicos e assinar o novo vínculo com o clube paulista. A informação é do jornalista Thiago Veras, da "Rádio Tupi".

O goleiro não tinha espaço no Botafogo e estava atrás de Douglas Borges na disputa pela vaga. Após o retorno de Gatito Fernández depois de se recuperar de uma lesão, o destino de Diego Loureiro acabou sendo concretizado com um empréstimo.

Além do Guarani, houve a possibilidade do goleiro atuar no futebol português, mas de acordo com o portal "GE", a tendência já era de permanecer no Brasil.