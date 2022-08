Victor Cuesta, zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Rio - O zagueiro Victor Cuesta, do Botafogo, segue se recuperando de uma cirurgia em alguns ossos da face. Por conta disto, o defensor iniciou seu treinamento desta terça-feira (02) com uma grande novidade. Agora, o argentino passará a utilizar uma máscara de proteção facial. Confira:

El Patrón #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/q6ZOW47oyL — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 2, 2022 A máscara utilizada por Cuesta, inclusive, é bem semelhante a de Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco da Gama, que usa o material como proteção desde um acidente que sofreu em abril de 2021, quando ainda atuava pelo CSA. Por conta do acessório, o camisa um é chamado de Batman pelos torcedores do Cruz-maltino.

Já Victor Cuesta se lesionou durante o duelo com o Cuiabá, no dia 10 de julho. Na ocasião, o argentino sofreu fraturas nos ossos da face, por conta de um forte choque com o meio-campista Lucas Piazon, também do Botafogo. O camisa 43 do Glorioso não apresentou alterações nos exames por conta do choque.